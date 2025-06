Calciomercato Inter mezza Serie A su Francesco Pio Esposito | una big si aggiunge alla lunga lista

Francesco Pio Esposito, il giovane talento dell'Inter, sta vivendo un autentico 'mercato delle meraviglie'. Con la Lazio che si aggiunge a una lista già lunga di pretendenti, il classe 2005 è diventato il simbolo di una nuova generazione calcistica italiana in cerca della propria identità . La sua promessa è un riflesso del rinnovato interesse verso i giovani talenti, un trend che sta cambiando il volto della Serie A. Chi sarà il fortunato ad accaparrarselo?

Calciomercato Inter, Francesco Pio Esposito è probabilmente il giocatore più corteggiato dalla Serie A. Anche la Lazio sul classe 2005. Nuovo giorno, nuova pretendente per Francesco Pio Esposito. Il centravanti classe 2005 di proprietà dell' Inter ha concluso la sua annata perdendo la finale playoff di Serie B contro la Cremonese, facendo registrare comunque numeri stratosferici. 19 gol e 3 assist alla prima vera stagione in prima squadra della sua carriera, un rendimento sopra ogni aspettativa che ha stregato mezza Serie A. L'Inter, dal canto suo, è naturalmente conscia del grande potenziale del ragazzo, tanto da averlo già blindato con un contratto fino al 30 giugno 2030.

