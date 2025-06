Calciomercato Inter LIVE | nessuna rivoluzione sei big già confermati

Il calciomercato dell'Inter è in pieno fermento, ma niente rivoluzioni: sei big confermati. In un'era in cui le squadre cercano di costruire progetti solidi e duraturi, il club nerazzurro punta su stabilità e lungimiranza. Scopri tutte le trattative e gli affari conclusi per non perdere nemmeno un colpo. La strategia dell'Inter si inserisce nel trend crescente del calcio moderno: meno acquisti folli, più investimenti mirati. Segui la diretta!

Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l'anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell'organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l'amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Simone Inzaghi. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale.

