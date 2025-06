Calciomercato Inter LIVE | Luis Henrique è a Milano contatti diretti per Hojlund l’Arabia su Bastoni?

Il calciomercato dell'Inter è in pieno fermento! Con Luis Henrique a Milano e contatti diretti per Hojlund, il club nerazzurro dimostra di non volersi fermare. Ma attenzione, l’Arabia Saudita punta su Bastoni, segnando la crescente competizione globale. Questo trend di investimenti esteri nel calcio sta cambiando le dinamiche delle squadre europee. Resta con noi per seguire ogni mossa e scoprire come l'Inter si prepara al futuro!

Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Simone Inzaghi. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Indice dei Contenuti. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: Luis Henrique è a Milano, contatti diretti per Hojlund, l’Arabia su Bastoni?

Leggi anche Calciomercato Inter LIVE: il Napoli beffa l’Inter e piomba con decisione su David, la decisione sul riscatto di Zalewski - Il calciomercato dell'Inter è in pieno boato: il Napoli sorprende i nerazzurri con un'affondo decisivo per David, mentre si attende la scelta sul riscatto di Zalewski.

