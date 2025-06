Calciomercato Inter il doppio futuro di Davide Frattesi

Il futuro di Davide Frattesi si tinge di emozioni contrastanti. Dopo una rete memorabile contro il Bayern Monaco e un gol decisivo al Barcellona, è chiaro che il talento del giovane centrocampista è in ascesa. Ma il calciomercato invernale dell'Inter potrebbe costringerlo a lasciare Milano. Siamo di fronte a un bivio: restare o partire? Una scelta cruciale che riflette l’incertezza nel mondo del calcio moderno, dove il talento spesso viene messo alla prova.

La pesantissima rete contro il Bayern Monaco e il goal decisivo segnato al Barcellona sotto la Curva Nord. E dire che il calciomercato invernale dell'Inter avrebbe voluto Davide Frattesi lontano da Milano già dal mese di febbraio. Sliding doors le chiamano quelli bravi: esatto, se tra tutti i componenti della rosa

Leggi anche Calciomercato Inter LIVE: il Napoli beffa l’Inter e piomba con decisione su David, la decisione sul riscatto di Zalewski - Il calciomercato dell'Inter è in pieno boato: il Napoli sorprende i nerazzurri con un'affondo decisivo per David, mentre si attende la scelta sul riscatto di Zalewski.

