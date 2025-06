Calciomercato Inter dall’Austria | Arnautovic non partirà per il Mondiale per Club due club arabi su di lui

Marko Arnautovic, sempre più lontano dall'Inter, potrebbe dire addio ai nerazzurri in estate, mentre il suo futuro si arricchisce di nuove sorprese. Due club arabi si fanno avanti per un trasferimento che segna un trend crescente: il richiamo dei campionati del Golfo. Con 14 gol in 62 presenze, l’austriaco ha dimostrato il suo talento, ma ora è il momento di riflettere su nuove sfide. Riuscirà a brillare anche lontano da Milano?

Calciomercato Inter, Arnautovic sempre più lontano da Milano: l’austriaco potrebbe non partire per il Mondiale per Club, due club su di lui. Marko Arnautovic saluterà probabilmente l’ Inter in estate. Arrivato nell’estate del 2023, il centravanti austriaco ha totalizzato 62 presenze, 14 gol e 5 assist in due anni. Un rendimento di certo da non disdegnare, ma l’ex Bologna non ha mai convinto del tutto, mostrando comunque i propri limiti. Nel progetto di ringiovanimento della rosa che avrà inizio in estate, dunque, la partenza di Arnautovic apparirebbe quasi scontata e molto probabilmente avverrà. 🔗 Leggi su Internews24.com