Calciomercato Inter Bisseck può partire e situazione Frattesi da monitorare | in estate previste 4 cessioni!

Il calciomercato dell'Inter è in fermento! Con Bisseck in partenza e la situazione di Frattesi da monitorare, le prossime settimane potrebbero portare importanti novità. Ben quattro cessioni sono all'orizzonte, un segnale chiaro della volontà di rinnovare la rosa. In un calcio sempre più competitivo, ogni decisione può fare la differenza: sarà interessante vedere come si muoverà la dirigenza per costruire una squadra vincente!

Le ultime da Sky Sport. Il giornalista di Sky Sport, Andrea Paventi, ha fatto il punto della situazione relativa alle possibili operazioni in uscita per il calciomercato Inter. Potrebbero essere almeno 4 le cessioni previste per la prossima estate, due di esse potrebbero riguardare Bisseck e Frattesi (sul quale non c’è solo il Napoli ). CALCIOMERCATO INTER – « Correa e Arnautovic non li rivedremo l’anno prossimo con la maglia dell’Inter. Correa sicuramente. Da valutare la situazione di Taremi da questo punto di vista perché ha un contratto diverso. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, Bisseck può partire e situazione Frattesi da monitorare: in estate previste 4 cessioni!

Aggiornamenti pubblicati da altri media

