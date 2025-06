Calciomercato Inter 3 le parole chiave di Oaktree | da De Ligt a Castro! Tutti i nomi ruolo per ruolo

Il calciomercato dell'Inter si accende con le tre parole chiave di Oaktree: qualità, strategia e investimenti. Da De Ligt a Castro, i dirigenti nerazzurri stanno tracciando un piano audace per rinforzare la squadra. Mentre il trend del rafforzamento della rosa si intensifica in tutta Europa, l'Inter mira a colmare le lacune con colpi mirati. Scopri chi potrebbe vestire la maglia nerazzurra! Le scommesse sono alte e il futuro è tutto da scr

sul taccuino dei dirigenti nerazzurri. Cosa aspettarsi dal calciomercato Inter in questa estate? Ha provato ad ipotizzarlo Sport Mediaset, soffermandosi sui profili seguiti dai nerazzurri per ogni ruolo nel quale hanno intenzione di intervenire. Tutto parte dai 3 capisaldi fissati dalla proprietà Oaktree. CALCIOMERCATO INTER – « Valgono più che mai ora i dettami chiari di Oaktree che detiene il pacchetto di maggioranza del club: 1) ringiovanire l’età media della rosa; 2) dimenticare le follie del passato, andando a perseguire obiettivi davvero qualitativi e sostenibili; 3) riduzione di un monte ingaggi ritenuto eccessivo ». 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, 3 le parole chiave di Oaktree: da De Ligt a Castro! Tutti i nomi ruolo per ruolo

Leggi anche Calciomercato Inter LIVE: il Napoli beffa l’Inter e piomba con decisione su David, la decisione sul riscatto di Zalewski - Il calciomercato dell'Inter è in pieno boato: il Napoli sorprende i nerazzurri con un'affondo decisivo per David, mentre si attende la scelta sul riscatto di Zalewski.

Cosa riportano altre fonti

Inter, ecco perché il PSG può vincere la Champions: dalle figurine a una squadra seria, c'è la mano di Luis Enrique; Romano spegne il sogno Inter: Difficile immaginarlo; Sky - Inzaghi lascia l'Inter? Spuntano 3 nomi per sostituirlo, cambio di rotta per i nerazzurri; PAGELLE E TABELLINO PSG-INTER 5-0: Inzaghi distrutto, Doue fenomenale. 🔗Cosa riportano altre fonti

Calciomercato Inter, Inzaghi ha mandato un messaggio a Marotta: ecco quale

informazione.it scrive: Calciomercato Inter, le parole di Inzaghi in conferenza stampa sono state un messaggio per Marotta e i vertici Calciomercato Inter, Inzaghi ha mandato messaggi ai vertici nerazzurri dopo la finale di ...

Inter, rischio Mondiale con sole 3 punte: la MOSSA del club

Lo riporta passioneinter.com: Il calciomercato Inter è l’argomento caldo dell’estate nerazzurra e non solo: dal ritorno di Lukaku all’Inter alle trattative sfumate per Dybala e Bremer. Le parole di Zhang e Marotta così come quelle ...

Inter, Pedullà sgancia la bomba sul nuovo allenatore! | News

Secondo msn.com: Alfredo Pedullà è tornato a parlare di quello che potrebbe succedere in casa Inter rispetto all'addio di Inzaghi, che è possibile ...