Calciomercato Hellas Verona primo squillo in entrata per la prossima stagione Dall’Estoril ecco Pedro Alvaro

L'Hellas Verona dà il via alla prossima stagione con un colpo di mercato che fa parlare: dal Portogallo arriva Pedro Álvaro, giovane difensore cresciuto nel Benfica e rivelazione nell'Estoril Praia. Questo acquisto segna non solo un rafforzamento della squadra, ma anche l'inizio di una strategia che punta su talenti emergenti. In un calcio sempre più orientato verso il futuro, il Verona si prepara a costruire una rosa competitiva. Rimanete sintonizzati!

L'Hellas Verona ha avviato le sue operazioni di calciomercato puntando su Pedro Álvaro, difensore portoghese classe 2000, ex Benfica e protagonista nell'ultima stagione con l'Estoril Praia. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il centrale lusitano è in scadenza di contratto e .

