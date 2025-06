Calciomercato estero ufficiale in casa Chelsea | dallo Sporting il 2005 Dario Essugo! Contratto di 8 anni – IL COMUNICATO

Il Chelsea continua a puntare sui giovani talenti, e l'arrivo di Dario Essugo dallo Sporting Lisbona ne è la prova. Con un contratto di 8 anni, il classe 2005 rappresenta non solo un investimento, ma anche una visione a lungo termine per il futuro. In un calcio sempre più votato alla valorizzazione dei giovani, sarà interessante vedere come il talento portoghese si adatterà e se avrà un ruolo nei prossimi Europei!

Calciomercato estero, ufficiale in casa Chelsea: dallo Sporting il 21enne Essugo! Già annunciato negli scorsi mesi, adesso è diventato ufficiale. Il Chelsea ha completato l'acquisto del centrocampista portoghese classe 2005 Dario Essugo. Il giocatore, proveniente dallo Sporting, ancora 20enne, adesso dovrà capire se parteciperà ai prossimi europei di categoria con il Portogallo o se si .

