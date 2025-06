Calciomercato estero nuova avventura per Piatek! Lascia la Turchia per andare in… Qatar Firma con l’Al Duhail

Krzysztof Piatek intraprende un nuovo entusiasmante viaggio: lascia la Turchia e approda in Qatar con l'Al Duhail. Questo trasferimento segna non solo una nuova avventura per il talentuoso attaccante polacco, ma riflette anche il crescente fascino del calcio arabo, sempre più protagonista nel panorama mondiale. Piatek avrà l'opportunità di riscoprire il suo talento e chissà, magari rilanciarsi in un contesto in forte espansione!

Calciomercato estero, nuova avventura per Piatek! Lascia la Turchia per andare in. Qatar. Firma con l'Al Duhail Krzysztof Piatek, attaccante polacco noto al pubblico italiano per le sue esperienze in Serie A con Genoa, Milan, Fiorentina e Salernitana, è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera. Dopo una carriera altalenante in Italia, fatta

