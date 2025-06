Calciomercato estero Lewandowski pensa al ritiro? Le dichiarazioni dell’attaccante del Barcellona non lasciano dubbi

Robert Lewandowski apre a un futuro incerto nel mondo del calcio, menzionando l'ipotesi di un ritiro al termine della prossima stagione. Parole che fanno riflettere su una generazione di calciatori che sta lentamente lasciando il campo: un addio che potrebbe segnare la fine di un'era e il passaggio del testimone a nuove stelle. Sarà interessante vedere come questo influenzerà il mercato e le dinamiche della Liga. Rimanete sintonizzati!

Ai microfoni di Mundo Deportivo, Robert Lewandowski, attaccante del Barcellona, ha parlato della stagione e del futuro in Catalogna, non chiudendo all’ipotesi di un ritiro al termine della prossima stagione. STAGIONE – «Penso che sia stata una stagione quasi perfetta. Abbiamo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato estero, Lewandowski pensa al ritiro? Le dichiarazioni dell’attaccante del Barcellona non lasciano dubbi

Leggi anche Calciomercato.com – Premier League, Manchester City-Bournemouth LIVE 2-0: torna in campo Rodri | Estero - Torna a fare notizia il calciomercato con aggiornamenti live dalla Premier League. In particolare, Manchester City-Bournemouth si gioca con il ritorno in campo di Rodri, mentre si avvicinano le fasi decisive di fine stagione.

Cosa riportano altre fonti

Il Barcellona pensa alla cessione di Lewandowski: le ultime

Lo riporta calciomercato.com: Secondo la stampa inglese, il Barça sarebbe addirittura pronto a sacrificare Lewandowski per puntare sul brasiliano.

Magic Box: da Kane a Lewandowski, la solitudine dei numeri 9. Il nuovo Kvara e un Joao Pedro per il Milan

Riporta calciomercato.com: Nuovo appuntamento con Magic Box, il format di Calciomercato.com sul calcio estero. Tramite il sito ... dei numeri 9 più forti d'Europa, da Kane a Lewandowski, per poi parlare del periodo nero ...

Calciomercato, da Lewandowski a Bale fino a Lukaku, molti Big potrebbero cambiare maglia

Riporta it.blastingnews.com: Lewandowski è riconosciuto come uno degli ... Ecco perché diverse voci di Calciomercato vorrebbero il classe 88' pronto a fare le valigie e lasciare la capitale tedesca per accettare quella ...