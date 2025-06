Calciomercato estero il Barcellona pronto a rifarsi il look Deco | Faremo 2 3 o 4 acquisti Luis Diaz e Rashford? Ecco la situaizone

Il Barcellona è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua storia, con Deco che annuncia ambiziosi piani di mercato. "Faremo 2, 3 o 4 acquisti", ha dichiarato, puntando su nomi caldi come Luis Diaz e Rashford. In un contesto calcistico sempre più competitivo, non è solo una questione di rinforzi: è la ricerca di un'identità rinnovata che entusiasma i tifosi. Scopri come i blaugrana vogliono tornare protagonisti!

Calciomercato estero, il Barcellona pronto a rifarsi il look. Le parole del ds Deco sulle voci di mercato che accostano Diaz e Rashford ai blaugrana Alla BBC il direttore sportivo del Barcellona, Deco, ha rilasciato una intervista per parlare dei piani del club blaugrana in vista del futuro. L’occasione è stata utile anche per intervenire . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato estero, il Barcellona pronto a rifarsi il look. Deco: «Faremo 2, 3 o 4 acquisti. Luis Diaz e Rashford? Ecco la situaizone»

Calciomercato estero, Barcellona: pronto il divorzio con Lenglet. Il difensore percepisce troppo stipendio, la mossa del club

Secondo calcionews24.com: Calciomercato estero, Barcellona: pronto il divorzio con Lenglet. Il difensore percepisce troppo stipendio, pronta la rescissione Sarà sicuramente addio tra Barcellona e Clement Lenglet. Il difensore ...

Calciomercato estero, il Barcellona prova a convincere Szczesny: pronto il rinnovo di un anno. Addio di ter Stegen?

Da calcionews24.com: Calciomercato estero, il Barcellona prova a convincere Szczesny. Pronto il rinnovo di un anno, ter Stegen può lasciare Durerà ancora una stagione la carriera di Wojciech Szczesny. Il portiere polacco ...

Calciomercato, un big rescinde il contratto: affare da Barcellona

Come scrive calciomercatoweb.it: Nuova svolta da Barcellona per l'ennesimo colpo a parametro zero. Ecco la mossa vincente in vista della prossima stagione in Serie A ...