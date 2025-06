Calciomercato estero Atletico Madrid | eternamente Koke! Nuovo rinnovo di contratto per il centrocampista

L'Atletico Madrid rinnova la fiducia in Koke, un simbolo di lealtà e determinazione. Con questo prolungamento, il centrocampista spagnolo si prepara a scrivere un altro capitolo della sua carriera, consolidando il suo status di leggenda del club. In un calcio sempre più dinamico e in continua evoluzione, la scelta di puntare su una figura storica come Koke segna una tendenza: la valorizzazione della continuità e dell’identità nel progetto sportivo.

Eternamente Koke. L'Atletico Madrid ha annunciato il rinnovo di contratto del centrocampista, capitano del club guidato da Diego Simeone, ed attualmente in scadenza a giugno. Il prolungamento sarà di un solo anno, fino alla stagione 2026, quando Koke sarà prossimo ai 34 .

