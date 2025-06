Calciomercato de Ligt in prestito | nuovo affare in Serie A

Il calciomercato entra nel vivo e il ritorno di Matthijs de Ligt in Serie A è un segnale forte per i club italiani: la competizione si fa sempre più accesa! Dopo una stagione opaca allo United, il talento olandese cerca riscatto e una nuova maglia potrebbe offrirgli l'opportunità di brillare. I tifosi sognano, mentre le squadre si preparano a rinforzarsi. Riuscirà a tornare grande proprio nel campionato che lo ha lanciato?

Un momento decisivo per sognare in grande con il ritorno in Serie A di de Ligt. Il difensore olandese dirà addio allo United, ecco la sua nuova destinazione Un intreccio decisivo per rivedere in una big Matthijs de Ligt. Il difensore olandese, classe 1999, è pronto a cambiare aria dopo una stagione da dimenticare con la maglia del Manchester United. Ecco la novità dell'ultim'ora per conoscere il suo futuro. – Lapresse – calciomercato.it Il Manchester United ha intenzione di cedere i propri gioielli dopo una stagione da dimenticare. I Red Devils non parteciperanno alle Coppe Europee: ora la dirigenza del top club inglese potrebbe dire addio al difensore olandese de Ligt.

