Calciomercato Conte vuole Suzuki del Parma per affiancare Meret Romano

Il calciomercato è in fermento e il Napoli non perde tempo: si parla di Zion Suzuki, giovane portiere del Parma, come possibile rinforzo per affiancare Meret. Questa mossa non solo potrebbe rinvigorire la rosa azzurra, ma segna anche un trend crescente di fiducia nei talenti emergenti. In un'era in cui le squadre puntano sui giovani, chi avrà la meglio nella corsa a Suzuki? Rimanete sintonizzati!

Il Napoli continua ad essere molto attivo sul mercato in vista della prossima stagione. Stando all’esperto Fabrizio Romano, il club azzurro starebbe valutando di acquistare il portiere Zion Suzuki dal Parma. Le ultime di Romano su Suzuki-Napoli. Il noto giornalista ne ha parlato in una delle dirette sul proprio canale di Youtube. Lo ha fatto riferendo dell’espressa volontà di Antonio Conte di affiancare a Meret un estremo difensore che possa mantenere alto il livello di competitività. Ma l’acquisto di Suzuki da parte del Napoli sarebbe anche in prospettiva: in caso di addio del friulano, infatti, il giapponese – oggi 22 anni – potrebbe rappresentare il futuro titolare tra i pali della squadra partenopea. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Calciomercato, Conte vuole Suzuki del Parma per affiancare Meret (Romano)

Leggi anche Calciomercato Juve LIVE: dopo Gutierrez si pesca ancora dalla Spagna per due gioiellini! A tutto “gas” per Osimhen e occhio a Conte… - Il calciomercato della Juventus è in pieno fermento, con la dirigenza pronta a cogliere nuove opportunità.

Su questo argomento da altre fonti

Mercato Napoli, telefonata De Bruyne-Conte nella giornata di ieri! Parti vicinissime; Calciomercato Napoli News/ Frattesi e David per convincere Conte, serve rinnovare con Meret (28 maggio 2025); Napoli: c’è il sì di ADL, altro colpo in Serie A; Calciomercato Juventus News/ Rivoluzione al via: si riparte da Conte, Giuntoli lascia (oggi 28 maggio 2025). 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Napoli su Suzuki, Romano conferma: "Conte vuole aumentare la competizione"

Segnala msn.com: C'è anche il Napoli su Zion Suzuki del Parma. Anche Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, attraverso il proprio canale Youtube ha confermato l'anteprima di AreaNapoli.it. Il giornalista ha sottol ...

Dalla Juventus a De Bruyne: cos’è cambiato in Conte dopo lo scudetto a Napoli | CM.IT

Si legge su calciomercato.it: Dalla tentazione Juventus all'acquisto De Bruyne: ecco che cosa è cambiato in Antonio Conte dopo la festa Scudetto ...

“Dimissioni Conte”: alla Juve è già successo

Riporta calciomercato.it: Conte e le ultime sul suo futuro tra Napoli e Juve. Spunta l'annuncio sulle dimissioni: ecco cosa sta succedendo ...