Calciomercato com – Cremonese l’eroe De Luca | Dal rigore sbagliato alla doppietta merito di una nuvola a forma di cigno | Serie A

Nella frenesia del calciomercato, spicca la storia di De Luca, protagonista di una rimonta incredibile con la Cremonese. Dall’errore dal dischetto alla doppietta vincente, il suo riscatto è avvenuto sotto un cielo che sembrava benedire la sua prestazione. Questa narrazione non è solo una questione di sport, ma un simbolo di resilienza e trasformazione. In un mondo che cambia rapidamente, anche un errore può diventare un trampolino di lancio per il successo!

2025-06-02 19:10:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.com: Cremonese, l’eroe De Luca: “Dal rigore sbagliato alla doppietta, merito di una nuvola a forma di cigno” Serie A Calciomercato.com.. Home.. Cremonese, l’eroe De Luca: “Dal rigore sbagliato alla doppietta, merito di una nuvola a forma di.. Getty Images Prima stagione per Manuel De Luca con una squadra di vertice e che stagione, coronata da due gol nella partita più importante di tutte. Ecco le parole rilasciate ai giornalisti dopo la vittoria decisiva per 3-2 alla Spezia che è valsa per la Cremo la Serie A. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Calciomercato.com – Cremonese, l’eroe De Luca: “Dal rigore sbagliato alla doppietta, merito di una nuvola a forma di cigno” | Serie A

