Calciomercato colpo di scena | sfida totale tra Napoli e Juventus

Il calciomercato è in fermento e la rivalità tra Napoli e Juventus si infiamma! Entrambe le squadre puntano a un centrocampista di grande valore, un acquisto che potrebbe cambiare le sorti della stagione. Con il Napoli che affida ad Antonio Conte la missione di rinforzare la rosa, la tensione cresce: chi avrà la meglio? Rimanete con noi per scoprire come si evolverà questo appassionante duello!

Sul mercato è sfida totale tra il Napoli e la Juventus per l’acquisto di un centrocampista molto importante: tutti i dettagli Il Napoli ha dato carta bianca ad Antonio Conte per rinforzare la squadra in questa sessione estiva di mercato. Bisogna intervenire in diversi ruoli per avere una squadra nuovamente competitiva, anche perché si affronterà la Champions League. Questo varrà anche per la Juventus, che però ha dei dubbi su chi sarà il prossimo allenatore dopo il rifiuto ricevuto sia da Conte sia da Gasperini. E c’è un giocatore nel mirino di entrambi i club. Napoli e Juventus vogliono Florentino Luis. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Calciomercato, colpo di scena: sfida totale tra Napoli e Juventus

Leggi anche Calciomercato Juve, la dirigenza non molla quell’obiettivo: possibile colpo dal top club europeo! I dettagli - La Juventus è determinata a rafforzare la propria rosa nel prossimo calciomercato, puntando su Nuno Tavares come principale obiettivo.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Pioli, Motta e Palladino per l’Atalanta del futuro: la nuova Dea in stile Gasp; Sinner-Alcaraz, colpo di scena: c’entra Djokovic; Lazio scarica Baroni: Sfida Sarri per il grande rilancio!; Mamelodi Sundowns contro Pyramids FC: Sfida epica per la gloria della Champions League africana 2023. 🔗Cosa riportano altre fonti

Juventus, colpo di scena Kolo-Muani: annuncio improvviso

Secondo msn.com: In casa Juventus si lavora sul futuro di diversi calciatori. Uno è senza dubbio Kolo Muani: il punto della situazione ...

Il Psg batte l’Inter sul mercato: “Accordo e pagamento clausola”

Lo riporta interlive.it: PSG ed Inter non si sfideranno solo sul campo, ma anche sul calciomercato. Le due squadre hanno intenzione di andare a rinforzare la rosa per essere protagonisti anche la prossima stagione e si stanno ...

Colpo di scena Fiorentina: Palladino si è dimesso. L'Atalanta ci pensa

Scrive msn.com: Colpo scena clamoroso in casa Fiorentina: Raffaele Palladino si sarebbe dimesso, con la società intenta a provare il tutto per tutto per convincerlo a cambiare idea..