Calciomercato Arezzo | rinnovi per Tavernelli e Righetti strategie per la prossima stagione

Il calciomercato è alle porte e l'Arezzo non resta a guardare! Con i rinnovi di Tavernelli e Righetti, il club sta gettando le basi per una stagione da protagonista. Questa strategia non solo dimostra fiducia nei talenti emergenti, ma segna anche l’inizio di un movimento più ampio nel calcio italiano, dove le squadre puntano su giovani promesse per costruire un futuro vincente. Rimanete sintonizzati: l’estate calcistica promette sorprese!

Il calciomercato aprirà tra meno di un mese ma di fatto trattative e movimenti sono già iniziati, per poi mettere tutto nero su bianco non appena ci sarà modo. L' Arezzo non fa eccezione anche se per adesso il Cavallino ha pensato in primis a blindare alcuni giocatori ritenuti prioritari nello scacchiere della prossima stagione. E così ecco un rinnovo fino al 2028 per Camillo Tavernelli e quello fino al 2026 per Samuele Righetti. Due mosse che lasciano intendere l'importanza dell'esterno offensivo, da cui Bucchi si aspetta gol e assist, e del terzino mancino. Se il tecnico amaranto si affiderà ancora al 4-3-3 ecco che scorrendo l'elenco dei calciatori sotto contratto si possono vedere già alcuni aspetti.

