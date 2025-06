Calcio mercato l' Arezzo ci prova per un terzino e un attaccante esterno Prime trattative

L'Arezzo si muove sul mercato, cercando un terzino e un attaccante esterno per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. Con i playoff di Serie B che hanno regalato emozioni contrastanti, i riflettori sono puntati su squadre pronte a riscrivere il proprio destino. L'atteggiamento proattivo dell'Arezzo è un segnale importante: nel calcio, chi investe oggi, potrebbe raccogliere frutti domani. Rimanete sintonizzati!

I playoff di serie B sono terminati ieri sera con la promozione in A della Cremonese e la cocente delusione dello Spezia. I playout del torneo cadetto, dopo la retrocessione d'ufficio del Brescia, si giocheranno a metà mese tra Salernitana e Sampdoria, anche se i campani non vogliono scendere in. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Calcio mercato, l'Arezzo ci prova per un terzino e un attaccante esterno. Prime trattative

Leggi anche Perugia Calcio: Priorità di Mercato per Difensore e Centrocampista - Aprile segna il mese della pianificazione per il Perugia, con focus su difensore e centrocampista come priorità di mercato.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

TMW – Catanzaro e Juve Stabia su Masetti: il difensore dell’Arezzo piace. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Calciomercato Arezzo: rinnovi per Tavernelli e Righetti, strategie per la prossima stagione

Riporta msn.com: L'Arezzo rinnova Tavernelli e Righetti fino al 2028 e 2026. Focus su nuovi innesti per difesa e attacco nel calciomercato.

Arezzo, UFFICIALE: preso Kodr

Secondo calciomercato.com: Nuovi arrivi in casa Arezzo per gli amaranto, si tratta del difensore Marek Kodr. Questo il comunicato del club toscano: “ La S.S. Arezzo è lieta di annunciare che Marek Kodr è un nuovo ...

Calciomercato, il Pisa prova l'accelerata per Federico Barba

Riporta lanazione.it: Pisa, 12 luglio 2022 - Prosegue il casting del Pisa sul calciomercato, soprattutto con un reparto da ricostruire completamente, quello difensivo, mentre in attacco bisogna invece ristrutturare.