Calcio marchigiano | movimenti di allenatori e conferme per la nuova stagione

Il calcio marchigiano si prepara a una nuova stagione ricca di emozioni! Con l'arrivo di Sandro Pochesci all'Aquila, il mercato degli allenatori si infiamma. Questo è solo l'inizio: in un periodo in cui le squadre cercano di affinare le loro strategie, la Jesina, fresca di promozione, punta su conferme chiave per affrontare la sfida dell'Eccellenza. Un momento cruciale di cambiamento che potrebbe segnare il destino di molti club!

Come succede sempre in questo periodo a movimentare il mercato per primi sono gli allenatori. Partendo dalla serie D (il girone F dove hanno militato le marchigiane) L'Aquila ha già scelto il mister per la prossima stagione, si tratta del trainer romano Sandro Pochesci (dimessosi a metà anno dall'Avezzano). La Jesina, club appena promosso in Eccellenza, ha scelto come nuovo allenatore (al posto di Mirco Omiccioli) Gianmarco Malavenda e come diesse Lorenzo Falcioni. Per Omiccioli è pronta la panchina della Nuova Alma Juventus Fano. Si sono divise le strade tra mister Mauro Antonioli e la Vigor Senigallia, molto probabilmente il team vigorino punterà su Beppe Magi attualmente alla guida della K Sport Montecchio Gallo e con tanta esperienza anche in serie C.

