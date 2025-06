Calcio femminile Italia vuole la permanenza in Lega A di Nations League | obiettivo vittoria in Galles

Domani, ore 19:30, le azzurre del calcio femminile scendono in campo contro il Galles, pronte a combattere per mantenere la loro posizione nella Lega A di Nations League. Un obiettivo cruciale che riflette il crescente interesse verso il calcio femminile in Italia. La vittoria non è solo un risultato, ma un messaggio: le donne possono e devono brillare nel mondo dello sport. È tempo di supportarle!

Domani (ore 19.30) la Nazionale italiana di calcio femminile giocherà in Galles la sua ultima partita della fase a gironi di Nations League. Sfumato il sogno del primato del Gruppo 4 della Lega A di Nations League, il target delle azzurre è quello della permanenza nella categoria, replicando in questo modo quanto fatto nella scorsa edizione. In altre parole, si vuol evitare il passaggio molto scomodo e spiacevole dei playout (in programma a fine ottobre). Le ragazze allenate da Andrea Soncin ripartiranno comunque dalla partita all' Ennio Tardini di Parma, dove le nostre portacolori hanno messo alla frusta la Svezia e avrebbero meritato la vittoria, per le tante occasioni da gol create.

Leggi anche Calcio a 5 / Serie A Femminile, Okasa Falconara ko 6-5 a Salandra: il primo posto sfuma all’ultima giornata - Le Okasa Falconara chiudono la stagione regolare con una sconfitta inaspettata: 6-5 contro la CMB Futsal.

LIVE Italia-Svezia 0-0, Nations League calcio femminile 2025 in DIRETTA: le padrone di casa spingono ma non affondano. Con le scandinave un punto prezioso in vista del Galles

Scrive oasport.it: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:15 Le due nazionali stanno scendendo in campo in questo momento. A breve gli inni, poi il calcio d'inizio!

ITALIA FEMMINILE - Nations League, azzurre in partenza per il Galles, Oliviero: "In campo senza alcun timore”

Segnala napolimagazine.com: La Nazionale Femminile saluta Parma e vola in Galles per andare a prendersi il secondo posto del girone di Nations League. Un traguardo, centrato anche nella prima edizione della competizione, che per ...