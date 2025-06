Calcio estero la carriera da allenatore di Reina inizia subito dalla sua seconda casa | l’annuncio del Villarreal!

Pepe Reina inizia un nuovo capitolo della sua carriera: il leggendario portiere allenerà le giovanili del Villarreal, club che rappresenta la sua seconda casa. Questo passaggio segna non solo il ritorno di un grande campione, ma anche un trend crescente nel calcio, dove ex giocatori stanno guidando le nuove generazioni. Sarà interessante vedere come la sua esperienza influenzerà i giovani talenti del futuro!

Calcio estero, la carriera da allenatore di Reina inizia subito dalla sua seconda casa: allenerà le giovanili del Villarreal! Il Villarreal ha ufficializzato il ritorno di Pepe Reina, che assumerà il ruolo di allenatore della squadra giovanile nella División de Honor. Dopo oltre 25 anni di carriera da calciatore, con l’ultima stagione conclusa quest’anno al . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calcio estero, la carriera da allenatore di Reina inizia subito dalla sua seconda casa: l’annuncio del Villarreal!

Leggi anche Calcio estero, dalla Premier alla Ligue 1: i migliori bomber del 2024-2025 - Il panorama calcistico internazionale si avvia verso la conclusione della stagione 2024-2025, con il focus sui migliori bomber dai campionati di Premier League alla Ligue 1.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Betis, Pellegrini su Maresca: Faceva tante domande, si capiva che avrebbe fatto l'allenatore; John Heitinga è il nuovo allenatore dell'Ajax: i migliori allenatori svincolati; Real Madrid, Xabi Alonso è il nuovo allenatore: l'annuncio; Real Madrid, Xabi Alonso: È un giorno speciale, senza gli insegnamenti di Ancelotti non sarei qui. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Chi è Marco Silva, l’allenatore portoghese del Fulham candidato per la panchina della Juventus

Segnala fanpage.it: La Juventus sta cercando un nuovo allenatore. Tudor andrà via dopo il Mondiale per Club. Sfumati Conte e Gasperini si vagliano diversi profili, compreso quello del portoghese Marco Silva, tecnico del ...

Marco Silva nuovo allenatore Juventus?/ Spunta il candidato a sorpresa per la panchina (1 giugno 2025)

Si legge su ilsussidiario.net: Marco Silva potrebbe diventare il nuovo allenatore Juventus: nelle ultime ore è spuntato anche il suo nome tra i pretendenti alla panchina.

Chi è Marco Silva? Carriera, palmares e modulo dell'allenatore che piace alla Juve

tag24.it scrive: Marco Alexandre Saraiva da Silva, noto semplicemente come Marco Silva, è un allenatore di calcio portoghese nato a Lisbona il 12 luglio 1977. Ex difensore, Silva ha intrapreso la carriera da ...