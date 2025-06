Calcio dilettantistico | movimenti e conferme nei club di Casalguidi e Aglianese

Il mercato del calcio dilettantistico è in fermento e Casalguidi non vuole restare indietro. Con il neo allenatore Ivan Paolacci al timone, la squadra si rinforza mantenendo pilastri come Andrea Bonfanti e il capitano Alessandro Ceccarelli, simbolo di una storia che continua.

Si muove il mercato del Casalguidi. Il nuovo tecnico Ivan Paolacci potrà contare su Andrea Bonfanti, Giovanni Puccianti, Alessandro Bonfanti e Matteo Paccagnini, considerando che tutti e quattro i giocatori sono stati riconfermati. E ci sarà ancora anche Alessandro Ceccarelli, il capitano presente sin dai tempi della Prima. Scendendo per l'appunto in Prima categoria, è l' Atletico Casini Spedalino a prendersi la scena stavolta: dopo la conferma di Matteo Capecchi come direttore sportivo, il club ha annunciato Filippo Ermini come nuovo allenatore. Il tecnico aglianese, reduce da un'ottima stagione al timone del Montemurlo, sarà chiamato a guidare la squadra verso un campionato più tranquillo di quello chiusosi di recente.

