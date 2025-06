Calamai attacca Acerbi | Merita una squalifica se non voleva tornare in Nazionale doveva dirlo subito

Il calcio italiano è in un momento di grande transizione, e le parole di Luca Calamai su Acerbi non possono passare inosservate. "Merita una squalifica" è il verdetto severo del giornalista, che sottolinea l'importanza di coerenza e responsabilità. In un contesto dove la Nazionale fatica a trovare la sua identità, ogni scelta conta. Acerbi avrebbe dovuto comunicare il suo rifiuto in modo chiaro. Il futuro della nostra squadra dipende dalla serietà dei suoi protagonisti!

Calamai punta il dito contro Acerbi dopo il caso Nazionale: la puntura del giornalista al difensore dell’Inter. Luca Calamai si è espresso sul caso del difensore dell ‘ Inter Acerbi tra le colonne di Tmw, il duro commento dopo il rifiuto alla Nazionale. LA SITUAZIONE – «Il calcio italiano e una Nazionale balbettante non si meritava un caso Acerbi. Non voglio ripercorrere la storia di un amore mai nato tra il commissario tecnico Spalletti e il difensore dell’Inter. Aggiungo, tanto per essere chiari, che se il tecnico di Certaldo avesse avuto tutti i suoi titolari a disposizione Acerbi non sarebbe stato convocato. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calamai attacca Acerbi: «Merita una squalifica, se non voleva tornare in Nazionale doveva dirlo subito»

