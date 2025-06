Caivano pusher all’età di 15 anni | bloccato e arrestato dopo inseguimento

A Caivano, un ragazzo di soli 15 anni è stato arrestato dopo un inseguimento per spaccio di droga. Questo fatto inquietante mette in luce un trend preoccupante: sempre più giovani si trovano coinvolti nel traffico di stupefacenti. Un fenomeno che solleva interrogativi su come le nuove generazioni affrontino la pressione sociale e la ricerca di guadagni facili. È tempo di riflettere sul futuro dei nostri ragazzi e sulle scelte che si trovano a fare.