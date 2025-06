Caffè dell’Oro Firenze guarda al mondo

Il Caffè dell'Oro di Firenze si prepara a conquistare il mondo! Dopo una splendida ristrutturazione, il bistrot, già tra i migliori d'Italia, si affida al talento del nuovo chef Luca Armellino. La sua cucina è un viaggio tra sapori globali e tradizioni locali, un perfetto connubio che riflette la crescente ricerca di esperienze gastronomiche autentiche. Qual è il piatto da non perdere? Scopritelo e lasciatevi sorprendere!

Il locale del Portrait è uno dei migliori bistrot italiani e ora, dopo una accurata ristrutturazione che lo ha reso ancora più bello, punta sulla cucina di un nuovo chef, il sardo con tante espeirenze internazionali Luca Armellino. Il menu è di conseguenza ricca di ispirazioni internazionali ma ripensa anche molto al territorio. Il piatto migliore? I pomodorini estivi, una vera esplosione di mediterraneità.

Riapre il Caffè dell'Oro di Firenze: in cucina arriva uno chef sardo con esperienze in mezzo mondo - Il Caffè dell'Oro di Firenze riapre le sue porte con un nuovo look e una gustosa novità in cucina. Accanto a questa rinascita, arriva lo chef sardo Luca Armellino, portando con sé un bagaglio di esperienze internazionali da città come Roma, Copenaghen, San Sebastian, New York e Tokyo.

