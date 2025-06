Caduti nella gara di downhill gravi due giovani

Due giovani ciclisti sono stati coinvolti in gravi incidenti durante la seconda tappa della Coppa Italia di downhill a Rescadore di Villa Minozzo. Questo episodio mette in luce i rischi di uno sport in crescita, dove adrenalina e velocità si intrecciano con la sicurezza. La prima caduta, avvenuta a mezzogiorno, ha richiesto l'intervento dell'elisoccorso, sottolineando l'importanza di preparazione e precauzioni. Rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti!

Doppio incidente a Rescadore di Villa Minozzo, durante la seconda tappa della Coppa Italia nazionale di downhill, disciplina sportiva della mountain bike. Si sono registrate due brutte cadute. La prima intorno a mezzogiorno, di cui è stata vittima un uomo di 33 anni. Sul posto è intervenuto l'elisoccorso del 118 che ha trasportato d'urgenza il ciclista all'ospedale Maggiore di Parma per il pronto soccorso. Ha riportato traumi seri, ma dai primi accertamenti non risulta essere in pericolo di vita. La seconda caduta si è verificata nella prova del pomeriggio, intorno alle 14. Stavolta a riportare gravi conseguenze è stata una donna di 30 anni, residente in provincia di Parma.

