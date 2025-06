Cade un albero al terminal auto di Piazzale Roma a Venezia dieci feriti Grave una donna colpita in pieno

Un drammatico evento ha scosso Piazzale Roma a Venezia: il crollo di un albero ha ferito dieci persone, con una donna in gravi condizioni. Questo incidente ci ricorda l'importanza di monitorare la salute degli alberi nelle aree urbane, un tema attuale nel dibattito sulla sicurezza e il verde urbano. In un momento in cui il turismo è in ripresa, la sicurezza dei visitatori deve restare una priorità per garantire la bellezza e l'accoglienza della città.

Il crollo di un grosso albero al suolo ha provocato una decina di feriti poco fa a Piazzale Roma, il terminal automobilistico di Venezia. Della decina di persone coinvolte, solo una risulterebbe in gravi condizioni. Lo si apprende dal 118 e dal Comune di Venezia. Sul posto stanno operando i soccorritori e la polizia municipale. E' una donna che si trovava seduta proprio sul muretto sotto la pianta.

