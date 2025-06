Cade albero al terminal auto di Venezia dieci feriti

Un imprevisto drammatico scuote Venezia: un grosso albero è crollato al terminal di Piazzale Roma, causando feriti e panico tra i viaggiatori. Solo una persona è in gravi condizioni, ma l'incidente solleva interrogativi sulla sicurezza degli spazi pubblici. In un'epoca in cui la natura sembra sempre più imprevedibile, è fondamentale riflettere sulle misure di prevenzione nei luoghi affollati. La sicurezza non è mai troppa!

Il crollo di un grosso albero al suolo ha provocato una decina di feriti poco fa a Piazzale Roma, il terminal automobilistico di Venezia. Della decina di persone coinvolte, solo una risulterebbe in gravi condizioni. Lo si apprende dal 118 e dal Comune di Venezia. Sul posto stanno operando i soccorritori e la polizia municipale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Cade albero al terminal auto di Venezia, dieci feriti

Cerveteri, un albero cade su un oratorio parrocchiale - Un albero di grandi dimensioni è crollato questa mattina su un oratorio parrocchiale a Cerveteri, in via Tevere, causando allerta per dissesto statico.

