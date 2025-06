Cade albero a Venezia diversi feriti

Un’improvvisa tempesta di vento ha colpito Venezia, causando il crollo di un grosso albero a Piazzale Roma e ferendo diverse persone. Questo incidente mette in luce la vulnerabilità delle nostre città in un clima sempre più imprevedibile. Le immagini della meravigliosa Venezia, colta di sorpresa da una Natura impetuosa, ci ricordano quanto sia cruciale investire nella sicurezza urbana. La donna più gravemente ferita ci fa riflettere sull'importanza di spazi pubblici sicuri per tutti.

16.43 Paura a Venezia per il crollo di un grosso albero a Piazzale Roma, il terminal automobilistico della città. Una decina di persone rimaste coinvolte. Dal 118 si apprende che sono state soccorse 9 persone, 7 ferite, due solo con contusioni. E' una donna che si trovava seduta proprio sul muretto sotto la pianta la più grave dei feriti, ricoverata all'ospedale di Mestre, al momento con riserva di prognosi. E' stata colpita in pieno. Sul posto i soccorritori e la polizia municipale. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

