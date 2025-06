Cadavere con coltellata al petto nella stazione Madonnelle a Ponticelli Polizia sul posto

Un misterioso omicidio scuote Ponticelli: il corpo di un uomo, con una coltellata al petto, è stato scoperto nella stazione Madonnella. Questo tragico evento non è solo un fatto di cronaca, ma riflette una crescente preoccupazione per la sicurezza nelle periferie napoletane. Cosa si nasconde dietro questa violenza? Un interrogativo che coinvolge tutti noi e invita a riflettere sulla situazione sociale delle nostre città.

Il corpo di un uomo è stato rinvenuto nella stazione Madonnella della Circumvesuviana a Ponticelli, Napoli Est; il decesso risalirebbe a diversi giorni fa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

