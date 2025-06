Buona Festa della Repubblica immagini e gif

Oggi, 2 giugno, celebriamo la Festa della Repubblica Italiana, un momento fondamentale che segna la transizione verso la democrazia e la libertà. In un contesto mondiale sempre più incerto, ricordare le nostre radici repubblicane è essenziale. Scopri le immagini e le gif che rendono omaggio a questo giorno speciale: rappresentano non solo la nostra storia, ma anche il futuro che vogliamo costruire insieme. Festeggiamo l'unità e la speranza!

Si festeggia oggi 2 giugno la Festa della Repubblica Italiana. La giornata celebrativa fu istituita per ricordare la nascita della Repubblica Italiana dal 1947. Si festeggia il 2 giugno per ricordare la data del referendum istituzionale del 1946 che determinò la vittoria della Repubblica su la Monarchia dopo la fine della seconda guerra mondiale e la lunga dittatura fascista. Festa della Repubblica 2 giugno, fu ripristinata da Ciampi nel 2001. La celebrazione principale avviene a Roma. Da l 5 giugno 1977, per via della grave crisi economica, fu spostata a lla prima domenica di giugno con la conseguente soppressione del 2 giugno come giornata festiva.

