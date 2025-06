Buon compleanno Nico Valerio Alfredo Diana Bruno Longhi…

Oggi celebriamo un gruppo straordinario di talenti che hanno lasciato un segno nel panorama italiano! Buon compleanno a Nico Valerio, Alfredo Diana e tanti altri volti noti. In un periodo in cui il mondo cerca ispirazione nelle storie personali, queste celebrazioni ci ricordano l'importanza delle passioni e delle connessioni. Un brindisi a chi continua a brillare e a contribuire alla nostra cultura! ??? Chi sarà il prossimo a sorprendere?

Buon compleanno Nico Valerio, Alfredo Diana, Giulia Rubini, Carmine Lamanda, Crescenzio Sepe, Bruno Longhi, Giorgio Cagnotto, Riccardo de Magistris, Franca Biondelli, Silvio Viale, Luca Danese, Claudio Pagliara, Walter Nudo, Alessandra Facchinetti, Carlo Virzì, Chiara Scuvera, Mariano Bogliacino, Marco Iannitello, Andrea Samà, Giulia Michelini, Giuseppe Figliomeni, Jacopo Massari. Oggi 2 giugno festeggiano il compleanno: Alfredo Diana, politico; Antonio Ceriani, aviatore; Giulia Rubini, attrice; Alberto Biasi, pittore; Alberto Manchinu, politico; Alfredo Stussi, filologo; Carmine Lamanda, banchiere, dirigente d’azienda; Mario Piantelli, storico religioni, indologo; Crescenzio Sepe, cardinale, arcivescovo; Carmine Santo Patarino, politico; Leonardo Boriani, giornalista; Angelo Liberati, pittore. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Buon compleanno Nico Valerio, Alfredo Diana, Bruno Longhi…

Leggi anche "Buon compleanno Noemi": a Francavilla un evento per festeggiare bambini che affrontano sfide straordinarie - In occasione del compleanno della piccola Noemi Sciarretta, l’associazione Progetto Noemi organizza un evento speciale a Francavilla per celebrare i bambini che affrontano sfide straordinarie.

Cosa riportano altre fonti

BUON COMPLEANNO Nico Valerio, Dina Luce, Gianni Meccia…

Da romadailynews.it: …Alfredo Diana, Giulia Rubini, Costantino II, Carmine Lamanda, Crescenzio Sepe, , Bruno Longhi, Giorgio Cagnotto, Rita Borsellino, Riccardo de Magistris, Franca ...

Buon compleanno a Valerio Scanu, Lasciatelo entrare con lo Scanu VBlog #14

Secondo ilvicolodellenews.it: E visto che oggi è il suo compleanno cogliamo l’occasione per augurare a Valerio i nostri più sentiti auguri di Buon Compleanno,che il desiderio espresso oggi possa avverarsi per lui nel minor tempo ...