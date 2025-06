Buon 2 giugno 2025 | frasi e citazioni sulla Festa della Repubblica

Il 2 giugno non è solo una data, ma un simbolo di libertà e unità. Celebrare la Festa della Repubblica significa onorare la nostra storia e i valori che ci uniscono. "L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro" recita la Costituzione. Un invito a riflettere sull'importanza della partecipazione e della costruzione di un futuro migliore. Festeggiamo insieme e rendiamo omaggio a ciò che abbiamo conquistato!

Oggi, lunedì 2 giugno 2025, si festeggia la Festa della Repubblica italiana. Celebrazione che nasce nel 1949, anno in cui fu istituita come festa nazionale grazie al passaggio dell'Italia da monarchia a repubblica parlamentare. Celebrarla ricorda le origini del nostro Paese dopo la caduta del regime fascista, e in tutta Italia sono tantissimi gli eventi speciali organizzati anche se per il secondo anno consecutivo non ci sarà la parata militare. Siete alla ricerca di alcune frasi o citazioni per i vostri auguri di buon 2 giugno 2025 (Festa della Repubblica)? Di seguito una breve selezione: La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

