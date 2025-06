Buon 2 giugno 2025 | auguri e frasi da inviare via WhatsApp per la Festa della Repubblica

Il 2 giugno non è solo la Festa della Repubblica, è un momento di riflessione sulla nostra identità nazionale. In questo giorno del 1946, gli italiani scelsero la democrazia, segnando un passo fondamentale verso il futuro. Per festeggiarlo, invia un messaggio speciale su WhatsApp: "Buon 2 giugno! Oggi celebriamo la nostra libertà e l'unità che ci rende forti". Ricorda, ogni parola conta nella costruzione della nostra storia!

Il 2 giugno si celebra ogni anno la Festa della Repubblica, dedicata alla fine della monarchia e alla nascita della Repubblica a seguito di un importante referendum. Era il 2 giugno 1946 infatti quando l'Italia, appena uscita dalla Seconda Guerra Mondiale, sceglieva con una votazione popolare di scrivere una nuova pagina della sua storia, preferendo la Repubblica alla monarchia. Ecco una serie di frasi e auguri da inviare il 2 giugno per la Festa della Repubblica Dietro ogni articolo della Carta Costituzionale stanno centinaia di giovani morti nella Resistenza. Quindi la Repubblica è una conquista nostra e dobbiamo difenderla, costi quel che costi (Sandro Pertini).

