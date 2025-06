Buffon sul caso Acerbi | "Non ha detto no a Spalletti ma a qualcosa di più grande che è l'Italia"

Gianluigi Buffon si esprime sul caso Acerbi, sottolineando che il rifiuto del difensore non è solo un "no" a Spalletti, ma una rinuncia a qualcosa di più grande: la maglia azzurra. Questo episodio riflette una tendenza crescente tra i calciatori di scegliere con attenzione le proprie priorità. In un'epoca in cui l'identità nazionale è messa alla prova, la decisione di Acerbi fa discutere e invita a riflettere su cosa significhi realmente rappresentare l'Italia.

A poche ore di distanza dalla cocente delusione per l`umiliante sconfitta nella finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain, il. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

