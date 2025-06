Buffon sul caso Acerbi | Non ha detto no a Spalletti ma a qualcosa di più grande che è l’Italia | Primapagina

Gigi Buffon, icona del calcio italiano, alza la voce sul rifiuto di Acerbi: non è solo un no a Spalletti, ma a un'opportunità per l'Italia intera. In un momento in cui il calcio tricolore cerca riscatto dopo una finale di Champions amara, questa scelta solleva interrogativi profondi sulle ambizioni e l'unità della nostra nazionale. Un messaggio chiaro: il futuro azzurro richiede determinazione e una visione collettiva. Che ne sarà del nostro spirito calcistico

2025-06-02 09:34:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com: A poche ore di distanza dalla cocente delusione per l’umiliante sconfitta nella finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain, il difensore dell’Inter Francesco Acerbi ha deciso di tirarsi fuori rifiutando la chiamata del ct Luciano Spalletti. Dopo il botta e risposta tra l’allenatore azzurro – che ha preso la parola in conferenza stampa da Coverciano – e il centrale milanese (che ha affidato il suo pensiero alla propria pagina Instagram, con toni anche molto polemici nei confronti di Spalletti), è intervenuto sull’argomento pure il capo delegazione della Nazionale Gianluigi Buffon. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

