Buffon | Rispettiamo la scelta ma Acerbi ha detto no all’Italia

La scelta di Francesco Acerbi di rifiutare la convocazione per la Nazionale di calcio ha suscitato dibattiti accesi. Gianluigi Buffon, voce autorevole del mondo del calcio, ha commentato la situazione a Coverciano, sottolineando il rispetto per la decisione del difensore. Questo episodio mette in luce un trend crescente: giocatori che scelgono di prendersi una pausa dalla Nazionale, riflettendo un nuovo approccio al benessere sportivo e personale. Una questione che merita attenzione!

Nel ritiro di Coverciano, continua a tenere banco la mancata risposta di Francesco Acerbi alla convocazione dell’Italia. Sulla scelta del difensore dell’Inter, ne ha parlato anche Gianluigi Buffon. SCELTA – Gianluigi Buffon, capo delegazione della Nazionale italiana, è stato intercettato a Coverciano da Rai Sport. L’ex capitano e portiere dell’Italia si è soffermato a commentare la mancata risposta di Francesco Acerbi alla chiama di Luciano Spalletti in vista della gara contro la Norvegia per le qualificazioni al prossimo Mondiale. Queste le sue parole: «In linea di massima quando un calciatore dice di no, non lo fa verso Luciano Spalletti ma a dice no a qualcosa di più grande come l’Italia. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Buffon: «Rispettiamo la scelta, ma Acerbi ha detto no all’Italia»

Altre fonti ne stanno dando notizia

Buffon: «Rispettiamo la scelta, ma Acerbi ha detto no all’Italia». 🔗Su questo argomento da altre fonti

Buffon: “Caso Acerbi? Non ha detto no a Spalletti ma all’Italia. Noi siamo…”

Segnala fcinter1908.it: "Il valore unico è la maglia azzurra e il poter rappresentare il movimento", ha detto Buffon sul rifiuto della convocazione da parte di Acerbi ...

RAI - Buffon: "Acerbi? Un calciatore non dice no a Spalletti, ma all'Italia"

Da msn.com: "Un calciatore non dice no a Spalletti, dice no ad un qualcosa di più grande che è l'Italia". Lo ha detto Gigi Buffon, capodelegazione della Nazionale, ai microfoni di RaiSport. "Alla fine figure come ...

Buffon: "Acerbi? Non si dice no a Spalletti ma all'Italia"

Come scrive informazione.it: 'Un calciatore non dice no a Spalletti, dice no ad un qualcosa di più grande che è l'Italia'. Lo ha detto Gigi Buffon, capodelegazione della Nazionale, ai microfoni di RaiSport. 'Alla fine figure come ...