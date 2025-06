Buffon attacca Acerbi | Ha detto no all’Italia Spalletti non c’entra Il mio pensiero…

Gianluigi Buffon entra a gamba tesa nella polemica tra Francesco Acerbi e la Nazionale, sottolineando che il rifiuto del difensore non è colpa di Spalletti. In un momento in cui il calcio italiano cerca di risollevarsi, questa frattura mette in luce tensioni interne che potrebbero influenzare le performance della squadra. Buffon lancia un appello all'unità: la Nazionale ha bisogno di tutti, soprattutto nei momenti critici. Chi avrà il coraggio di ricucire?

Le parole di Gianluigi Buffon, ex portiere e capo delegazione dell’Italia, sul caso scoppiato con Francesco Acerbi. Tutti i dettagli. Gianluigi Buffon, ex portiere e capo delegazione dell’ Italia, ha parlato a Rai Sport del rifiuto della convocazione da parte di Francesco Acerbi dell’ Inter. Un caso nato dopo i problemi con il ct Luciano Spalletti. RIFIUTO ACERBI – «Quando un calciatore rifiuta la convocazione, non sta dicendo no a Spalletti, ma a qualcosa di molto più grande: all’Italia». SPALLETTI NON C’ENTRA – « Figure come la mia, come quella di Spalletti, o degli allenatori e dirigenti che ci hanno preceduto, sono temporanee. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Buffon attacca Acerbi: «Ha detto no all’Italia, Spalletti non c’entra. Il mio pensiero…»

