Bufera sul Teatro Verdi | La Fondazione nega accesso agli atti e viola normative su trasparenza

Il Teatro Verdi è sotto i riflettori per una bufera di trasparenza. La Fondazione, accusata di negare l'accesso agli atti, solleva interrogativi su come vengono gestiti i fondi pubblici nel settore culturale. In un momento in cui la cultura dovrebbe essere un faro di apertura, questo episodio mette in discussione la fiducia del pubblico. È ora di chiedere chiarezza e responsabilità. Cosa ne pensano gli amanti del teatro?

"Torniamo ancora una volta a denunciare le inadempienze da parte della Fondazione Teatro Verdi in materia di trasparenza e l’assoluta mancanza di risposte da parte degli stessi vertici della Fondazione alle nostre richieste di accesso agli atti". La denuncia arriva dal capogruppo consiliare di. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Bufera sul Teatro Verdi: "La Fondazione nega accesso agli atti e viola normative su trasparenza"

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Bufera sul Teatro Verdi: La Fondazione nega accesso agli atti e viola normative su trasparenza. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

"Teatro Verdi. Grave mancanza di trasparenza"

Come scrive msn.com: "Torniamo ancora una volta a denunciare le inadempienze da parte della Fondazione Teatro Verdi in materia di trasparenza e ...

Bufera sul teatro Pirandello, si dimette il direttore artistico Bellomo, non c’è pace ad Agrigento capitale della Cultura

Si legge su blogsicilia.it: Il direttore artistico Francesco Bellomo si è dimesso dopo aver appreso, a mezzo stampa, di essere indagato in una vicenda che nulla ha a che vedere con la sua attività artistica ad Agrigento ...

Brindisi, insediato Cda Fondazione Nuovo Teatro Verdi: Luca Ward presidente

Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it: è questa l’idea di progetto che anima il nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione Nuovo Teatro Verdi, con Luca Ward presidente, Federica Masi e Gianluca Bozzetti componenti.