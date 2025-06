Buche e pericoli sull' Appia interrogazione al sindaco | Scarsa manutenzione e troppi incidenti

Le buche sull’Appia non sono solo un problema locale, ma un esempio di come la scarsa manutenzione possa mettere a rischio la sicurezza di tutti. I consiglieri d’opposizione di Maddaloni hanno sollevato interrogazioni al sindaco, evidenziando il legame tra strade deteriorate e incidenti frequenti. Una situazione che si inserisce in un contesto nazionale di degrado infrastrutturale. È tempo di agire: la sicurezza degli automobilisti deve essere una priorità!

Le condizioni dell’Appia, in particolare nel tratto che collega Maddaloni a Santa Maria a Vico, finiscono nel mirino dei consiglieri d’opposizione di Maddaloni. Nei giorni scorsi i componenti della minoranza - Pino Magliocca, Italia Tagliafierro, Alfonso Formato e Francesca Benenati - hanno. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Buche e pericoli sull'Appia, interrogazione al sindaco: "Scarsa manutenzione e troppi incidenti"

