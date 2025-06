Bucchioni netto | Inter finisce così il ciclo! Inzaghi andrà via

La finale di Champions League ha segnato una svolta per l'Inter, con una sconfitta pesante contro il PSG. Enzo Bucchioni su Radio Sportiva conferma ciò che molti già pensavano: l’era Inzaghi potrebbe essere giunta al capolinea. In un contesto in cui le grandi squadre cercano di reinventarsi, la pressione per risultati immediati cresce. Sarà interessante vedere se l'Inter avrà il coraggio di ripartire da zero o se proverà a ricostruire attorno al suo attuale allenatore

L’Inter ha finito la sua stagione con una netta sconfitta contro il Psg per 5-0. Una finale da dimenticare al più presto, Enzo Bucchioni ne parla in questo modo su Radio Sportiva. CAPITOLO CHIUSO – Dopo la finale di Champions League in tanti nelle ultime ore stanno dando come difficile la permanenza di Simone Inzaghi all’ Inter. Il 5-0 sembra pesantissimo e un punto difficile da cui ripartire per un altro anno, Enzo Bucchioni è netto e non usa mezze misure: «Questa per l’Inter è la fine di un ciclo. Inzaghi andrà via. Non soltanto perché ha un’offerta degli arabi che gli danno 50 milioni, Inzaghi va via perché dopo una sconfitta come questa non puoi più restare all’Inter. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Bucchioni netto: «Inter, finisce così il ciclo! Inzaghi andrà via»

