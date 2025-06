Bublik sorprende Draper e il pubblico del Roland Garros | “Fermatevi! Non posso sentirmi così”

Bublik fa scintille al Roland Garros, sorprendendo Draper e il pubblico con la sua personalità travolgente. "Fermatevi, non posso sentirmi così!", ha esclamato, regalando un momento di pura spettacolarità. In un torneo dove i colpi di scena sono all'ordine del giorno, il suo sogno di affrontare Sinner è la ciliegina su una torta già ricca di emozioni. Non perderti il prossimo capitolo di questa avvincente storia!

Impresa di Bublik che ha battuto anche Jack Draper e ora sogna la sfida contro Sinner. Show nell'intervista post-partita. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Roland Garros 2025: Jack Draper e Alexander Bublik pronti allo scontro mozzafiato; Alexander Bublik, il ribelle del tennis: “Io sono normale, sono gli altri a essere strani”; Il rivale di Jack Draper, Bublik, emerge forte dopo una notte di festeggiamenti a Sin City, si avvicina il confronto agli Open di Francia.; Pronostico Bublik-Draper 2 Giugno: Ottavi Roland Garros 2025. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Roland Garros - Bublik, tennis totale. Show del kazako con Draper nel quarto di Jannik Sinner

Da eurosport.it: TENNIS, ROLAND GARROS - La versione monstre di Alexander Bublik è una folle bellezza di tennis a tutto campo che smarrisce Jack Draper: 5-7 6-3 6-2 6-4 ...

Roland Garros 2025 - L'antieroe Bublik è ai quarti di finale: "Una vacanza a Las Vegas mi ha svoltato la stagione"

eurosport.it scrive: TENNIS, ROLAND GARROS - Da un momento buio, al primo quarto Slam della carriera: Alexander Bublik ha raccontato come sia rinato dopo una folle tre giorni a Las ...

Bublik: “Sono costretto ad essere diverso più di quanto non voglia esserlo”

Si legge su ubitennis.com: Tennis - Senza categoria | Secondo ottavo di finale Slam per un personaggio unico: "Mi dicevano di dover tirare 15 rovesci di fila. Io a stento arrivo a tre" ...