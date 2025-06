Bublik | Sinner? Gli avevo detto che non è umano

Alexander Bublik, prossimo avversario di Jannik Sinner al Roland Garros, ha sorpreso tutti sconfiggendo Jack Draper. Le sue parole sul talento azzurro, definito "non umano" durante un incontro a Miami nel 2021, riaccendono l'attenzione su un duello che promette emozioni forti. In un'epoca in cui il tennis è dominato da giovani prodigi, Sinner rappresenta la nuova generazione pronta a scrivere la storia. Chi avrà la meglio in questa sfida?

Le parole del prossimo avversario di Jannik Sinner al Roland Garros, Alexander Bublik, che ha sconfitto a sorpresa Jack Draper. Il kazako ha ricordato i precedenti tra i due, in particolare quello di Miami 2021, quando definì l'allora giovanissimo azzurro: "Non umano". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Bublik: "Sinner? Gli avevo detto che non è umano..."

Sinner implacabile, demolisce Rublev, è ai quarti contro Bublik: "Dentro di me ho una tempesta"

