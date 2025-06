Bryan Cranston parla del revival di Malcom in the middle e di quanto sarà folle

Bryan Cranston ha svelato pezzi di follia nel revival di "Malcolm in the Middle", una notizia che riporta alla ribalta il culto degli anni 2000. Con il cast originale riunito dopo due decenni, i fan possono aspettarsi risate e nostalgia, ma soprattutto un tuffo nelle dinamiche familiari che ci hanno fatto ridere e riflettere. Sarà interessante scoprire come queste personalità, ora cresciute, affrontano le sfide moderne. Un mix perfetto di passato e presente!

Con grande gioia dei fan, Disney+ sta sviluppando un reboot di Malcolm. La serie ha recentemente terminato le riprese e sembra che il cast si sia divertito molto in questa reunion 20 anni dopo la fine della serie. La serie presenta diversi membri del cast principale che riprendono i loro ruoli, permettendo agli spettatori di vedere cosa è cambiato da quando la serie è stata cancellata, così come cosa è rimasto uguale. Sebbene alcuni dettagli del prossimo reboot siano ancora segreti, il membro del cast principale Bryan Cranston, che interpreta Hal Wilkerson, ha chiarito ampiamente che possiamo aspettarci di vedere di più il suo personaggio nudo.

