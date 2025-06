Bryan Cranston Bryan Cranston parla del revival di Malcom in the middle e di quanto sarà folle

Bryan Cranston ha rivelato che il revival di "Malcolm in the Middle" sarà ancora più folle di quanto ci si aspetti! A distanza di 20 anni dalla chiusura della serie, il cast originale si riunisce per portare nuove avventure e risate. In un'epoca in cui i reboot stanno conquistando il panorama televisivo, questa reunion promette di mescolare nostalgia e modernità. Non perdere l’occasione di scoprire cosa è cambiato per i nostri amati protagonisti!

Con grande gioia dei fan, Disney+ sta sviluppando un reboot di Malcolm. La serie ha recentemente terminato le riprese e sembra che il cast si sia divertito molto in questa reunion 20 anni dopo la fine della serie. La serie presenta diversi membri del cast principale che riprendono i loro ruoli, permettendo agli spettatori di vedere cosa è cambiato da quando la serie è stata cancellata, così come cosa è rimasto uguale. Sebbene alcuni dettagli del prossimo reboot siano ancora segreti, il membro del cast principale Bryan Cranston, che interpreta Hal Wilkerson, ha chiarito ampiamente che possiamo aspettarci di vedere di più il suo personaggio nudo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Bryan Cranston Bryan Cranston parla del revival di Malcom in the middle e di quanto sarà folle

Leggi anche Scena preferita di bryan cranston in breaking bad è così oscura da doverla saltare - La magia di Breaking Bad risiede nella sua capacità di esplorare il lato oscuro della natura umana. Bryan Cranston ha rivelato che una delle sue scene preferite è così intensa da risultare quasi insostenibile.

Su questo argomento da altre fonti

Malcom, Bryan Cranston è felicissimo di essere tornato nel revival: Mi mancava; A Bryan Cranston mancava tantissimo Malcolm:Tornare è stato davvero gratificante; X-Men: i Marvel Studios hanno trovato il nuovo Professor X? È un attore amatissimo; X-Men: Marvel vuole offrire a Bryan Cranston il ruolo di Charles Xavier nel reboot? [RUMOR]. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Malcolm: Bryan Cranston conferma che sarà “di nuovo nudo” nel reboot

Da cinematographe.it: Il reboot di Malcolm è ufficialmente in arrivo su Disney+, e i fan della serie originale possono aspettarsi molte cose!

Bryan Cranston conferma: "Nel sequel di Malcolm sarò di nuovo nudo"

Secondo serial.everyeye.it: Bryan Cranston tornerà presto in Malcolm e ha confermato che nel sequel ci un'altra sequenza in cui apparirà nudo.

Malcom, Bryan Cranston è felicissimo di essere tornato nel revival: "Mi mancava"

Scrive comingsoon.it: Terminate le riprese del revival di Malcom, Bryan Cranston ha raccontato cosa ha provato a tornare nei panni del personaggio di Hal.