Brutto tamponamento sulla tangenziale di Sondrio sotto la pioggia battente

Un brutto tamponamento ha scosso la tangenziale di Sondrio, proprio mentre il maltempo imperversava. L'incidente di lunedì 2 giugno ha messo in luce una situazione sempre più comune: il traffico intenso unito alle condizioni meteorologiche avverse crea scenari rischiosi. Questo avvertimento è un richiamo all'importanza di una guida prudente, specialmente durante l'estate che porta con sé temporali improvvisi. Non sottovalutare mai le condizioni!

Tamponamento nel pomeriggio di lunedì 2 giugno sulla tangenziale di Sondrio, in direzione Castione, all’altezza della rampa di immissione di via Vanoni. L’incidente è avvenuto intorno alle 15:40, sotto una pioggia battente e con traffico particolarmente intenso. Secondo una prima ricostruzione. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it © Sondriotoday.it - Brutto tamponamento sulla tangenziale di Sondrio sotto la pioggia battente

