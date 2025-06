Brutta caduta in moto sulla Provinciale | biker ricoverato

Un brutto incidente ha scosso la comunità di Rumo, dove un motociclista austriaco di 51 anni ha perso il controllo della sua moto, finendo fuori strada. Questo episodio riaccende l'attenzione sulla sicurezza stradale in un periodo in cui il numero di motociclisti aumenta vertiginosamente. È fondamentale riflettere sulla prudenza e l’adeguata preparazione per affrontare le curve estive delle nostre strade. La passione per le due ruote deve sempre andare di pari passo con la sicurezza!

Ha perso il controllo della moto su cui viaggiava, finendo a terra e uscendo di strada: è ciò che è successo a Rumo a un motociclista austriaco di 51 anni nella tarda mattinata di lunedì 2 giugno. Il biker d’oltreconfine stava attraversando la Provinciale 6 dai Frari verso località Mione. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Brutta caduta in moto sulla Provinciale: biker ricoverato

Leggi anche LIVE Schio-Venezia 56-49, A1 basket femminile in DIRETTA: reazione della Famila Wuber alla terza sirena, Cubaj ritorna in campo dopo la brutta caduta - In diretta da Schio, la partita di A1 di basket femminile si infiamma! La reazione della famiglia Wuber alla terza sirena è palpabile, mentre Lorela Cubaj torna in campo dopo la brutta caduta.

Cosa riportano altre fonti

Grave incidente in motocross: giovane di 22 anni ricoverato con fratture multiple; Brutta caduta a Mura: è gravissimo anche un motociclista di Sarezzo. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Neoneli, brutta caduta in moto: feriti uomo e donna

unionesarda.it scrive: Un turista tedesco che viaggiava in moto assieme a una donna ha perso il controllo del mezzo sulla provinciale 31, in corrispondenza del bivio per Sorgono, finendo rovinosamente sull’asfalto.

Brutta caduta dalla moto, centauro finisce in ospedale

Secondo leccotoday.it: Brutta caduta dalla motocicletta, centauro finisce in ospedale. Lo schianto è avvenuto lunedì mattina, poco dopo le 7, a Cernusco Lombardone lungo la strada Provinciale 54. Dopo la chiamata al 112, ...

Ossi, brutta caduta dalla moto: centauro finisce in ospedale

unionesarda.it scrive: Brutta caduta in moto sulla strada per Ossi. Un centauro è finito all’ospedale. L’incidente stradale questa mattina in località Mulineddu, a pochi chilometri dal paese. Secondo una prima ...