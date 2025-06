Bruno Loschi protagonista ai Campionati Italiani di Nuoto Pinnato | argento per Marcello Santini nei 200 metri subacquei

Bruno Loschi ha brillato ai Campionati Italiani di nuoto pinnato, confermando quanto questo sport stia guadagnando popolarità nel panorama acquatico italiano. Con le sue performance entusiasmanti, ha ispirato tanti giovani atleti a tuffarsi in questa disciplina. Marcello Santini ha conquistato un meritato argento nei 200 metri subacquei, sottolineando il talento della Nuoto Sub Modena. Un successo che fa ben sperare per il futuro del nuoto pinnato!

La Nuoto Sub Modena Bruno Loschi ha partecipato con entusiasmo e ottimi risultati ai Campionati Italiani Assoluti Estivi di Nuoto Pinnato, svoltisi dal 30 maggio al 1° giugno nel tradizionale impianto del Bell’Italia Village di Lignano Sabbiadoro. Grande protagonista della spedizione modenese. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Bruno Loschi protagonista ai Campionati Italiani di Nuoto Pinnato: argento per Marcello Santini nei 200 metri subacquei

