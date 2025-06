Bruno Fernandes al posto di Barella | rivoluzione Inter dopo l’accordo

Rivoluzione in casa Inter! Con l'accordo per Bruno Fernandes al posto di Nicolò Barella, i nerazzurri puntano a un centrocampo ancora più dinamico e creativo. Questo cambiamento non solo segna un nuovo capitolo per la squadra, ma si inserisce in un trend di rinnovamento che sta investendo il calcio italiano. In vista del Mondiale per Club, l’Inter si prepara ad affrontare nuove sfide con fresche ambizioni. Sarà la mossa vincente?

Cambia tutto per i nerazzurri dopo l’intesa raggiunta, scelto il centrocampista portoghese al posto dell’italiano Terminata la finale di Champions League, gli impegni stagionali per l’ Inter non sono però conclusi. I nerazzurri saranno infatti una delle due italiane (l’altra è la Juventus ) impegnate al Mondiale per Club che si giocherà negli Stati Uniti a partire dal prossimo 14 giugno. Inter, Barella piace in Arabia Saudita (LaPresse) – calciomercato.it I nerazzurri saranno una delle 36 squadre a contendersi il trofeo. Con loro anche gli arabi dell’ Al-Hilal, club che da tempo corteggia Simone Inzaghi per la panchina. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Bruno Fernandes al posto di Barella: rivoluzione Inter dopo l’accordo

